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Сегодня, 26 ноября, в 2:15 в Черкасской области между селами Орадовка и Малая Севастьяновка на 526 км автодороги Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка в результате двойного ДТП погибли 4 человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так при неустановленных обстоятельствах произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей DAF.

В результате столкновения водитель и пассажир одного автомобиля DAF от полученных травм погибли на месте происшествия. В то же время, водитель второго грузовика, несмотря на усилия медиков умер в карете скорой медицинской помощи во время транспортировки его в больницу.

В результате дорожного происшествия на автодороге образовалась.

К сожалению, этим событием ситуация не закончилась. В 02:50, когда на месте происшествия еще работали спасатели, на расстоянии около 800 метров от места ДТП, в грузовой автомобиль «КамАЗ», что из-за затора стоял на обочине, врезался автомобиль Volkswagen Golf под управлением 70-летнего водителя, который из-за тумана не сориентировался. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте.

Спасатели с помощью специального инженерного оборудования провели работы по деблокированию тел погибших из салонов всех искореженных автомобилей.
ForUm

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