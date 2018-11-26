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Мэр Киева Виталий Кличко встретился с сотрудниками столичной полиции, которые «вычислили» и задержали вандалов, вырывавших светильники ограждения Ботанического сада им. академика Фомина на бульваре Шевченко.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы, мэр поблагодарил правоохранителей за добросовестную и профессиональную службу и подарил им фирменные боксерские перчатки братьев Кличко со своим автографом.

«Это – символические подарки. Пусть они напоминают вам, что за порядок на наших улицах надо бороться», - подчеркнул Кличко.

Мэр напомнил, что недавно правоохранители с помощью камер видеонаблюдения задержали двух парней. За несколько дней вандалы успели изувечить несколько десятков светильников. В задержании злоумышленников принимали участие трое полицейских Шевченковского УП ГУНП в Киеве капитан полиции Антон Кабаченко, майор полиции Юрий Яковец и лейтенант полиции Владимир Гринь.

Также Кличко напомнил, что столичные правоохранители уже не раз задерживали вандалов, которые порочат культурные достопримечательности и зоны отдыха в столице. Весной этого года, например, шесть сотрудников полиции получили велосипеды от мэра за задержание злоумышленников, которые взломали и пытались украсть фрагменты художественной композиции «Дети, пускающие кораблики» на Почтовой площади.
ForUm

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