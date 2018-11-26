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Уполномоченный РФ по правам человека Татьяна Москалькова пообещала  украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой сообщить о реальном состоянии пленных украинских моряков. Об этом Денисова сообщила в Facebook.

«Только что переговорила с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Она сообщила, что по информации, распространенной Центром общественных связей ФСБ РФ, украинские моряки находятся на территории России. По словам Москальковой, она направила все необходимые запросы в государственные органы РФ, чтобы выяснить, сколько граждан Украины сейчас содержатся, в котором они физическом состоянии и необходима им медицинская помощь», - написала она.

Стороны договорились, что как только Москалькова получит эту информацию, она немедленно сообщит Денисовой.

Кроме того, украинский омбудсмен готовит официальные запросы к председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову, а также уполномоченному РФ по правам человека Москальковой о получении официальной информации о количестве задержанных граждан Украины, их состоянии и местонахождении.

Также она потребовала предоставить им всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее Денисова сообщила, что Москалькова не выходит на связь с украинской стороной.

 
ForUm

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