Президент Украины Петр Порошенко принял участие в XI Всемирном конгрессе украинцев, который проходит в Киеве. Глава государства поздравил украинцев из разных стран мира - участников конгресса.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Президента.

«Мы ценим вклад каждого украинца, где бы он ни жил, в дело развития нашего государства, поддержания его в мире. Наше единство и солидарность является залогом общей победы над российской агрессией, укрепление экономики, преодоление бедности, утверждение верховенства права», - обратился Петр Порошенко к участникам мероприятия.

«Мы вместе с вами, дорогие участники Всемирного конгресса украинцев и зарубежными украинцами, которых вы представляете, создаем сейчас новую и свободную Украину. Мы будем гордиться нашей совместной работой во имя нашего великого украинского народа», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что совсем скоро все в государстве будут отмечать 100 лет воссоединения, когда впервые в новейшей истории Украины наш народ объединился в едином государстве. «Украинская революция ярко вспыхнула надеждой - никакие навязанные нам границы не будут разделять единый народ. Что ж - тогда, к сожалению, не удалось. Но и надежда чрезвычайно укрепила чувство долга перед Украиной в тех, кого бури ХХ века разбросали по миру. Но братья и сестры здесь, в большой Украине, всегда знали, что за рубежом живет их родня», - отметил он.

Президент особо подчеркнул, что было долгое время, когда именно украинской эмиграции пришлось стать хранителем больших пластов национальной идентичности и национальной памяти.

«Ваши предки совершили колоссальную работу по сохранению национальной культуры, образования, традиций. Благодаря именно диаспоре оказались напрасными усилия советской империи по уничтожению героических страниц украинской истории - освободительной борьбы 1918-1921 годов, борьбы УПА против нацистского и коммунистического режимов», - сказал Петр Порошенко.

«Все мировое украинство долгие десятилетия неустанно напоминают правительствам и общественности о героической борьбе против порабощения Украины, о преступлениях советской империи, о преследовании и убийствах лучших сынов и дочерей нашего народа. Наши соотечественники за рубежом первыми вступили в противостояние с Россией в информационной войне, разоблачали кремлевские «фейковые новости» тогда, когда они еще так не назывались. Сохранена в архивах, книгах, воспоминаниях правда о нашей славной истории - победила», - подчеркнул Глава государства.

Петр Порошенко также подчеркнул, что сегодня участники Всемирного конгресса украинцев находятся в Украине, которая завершает декоммунизацию.

«С площадей исчезли идолы Ленина и его приспешников. Украинский закон восстановил справедливость в отношении борцов за независимость Украины в ХХ веке, в том числе и воинов УПА, признанных теперь на государственном уровне», - добавил он.