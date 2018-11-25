Агрессивные действия кораблей Российской Федерации в Азовском море 25 ноября «ставят крест» на соглашении между Украиной и РФ от 2003 года по Азову.

Об этом 25 ноября заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, пишет Украинская правда.

«Россияне не просто осуществили таран буксира ВМС, что привело к потере им части управляемости, но и осуществили блокирование всех кораблей группы с тем, чтобы они не могли оказать помощь буксиру», - отметил он.

Бабин добавил, что корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС на открытие огня.

«В настоящее время ситуация не исчерпана. Есть риски, что обвинения в каких-то «нарушениях» со стороны ВМС Украины мы услышим не только от российской пропаганды, но и от отдельных должностных лиц. Потому что эти события ставят крест на мифе о Соглашении 2003 г. по Азову как хоть в чем-то полезном для Украины», - добавил Бабин.

Как сообщалось ранее, на проходе у моста перекрыто движение Керченским проливом в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.