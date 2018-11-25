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Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко оценил обстановку у Керченского пролива как «сложную и напряженную», но заверил, что на украинских кораблях царит боевая готовность, пишет Телеграф.

«Наши экипажи бронекатеров находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта», - заявил он в Одессе.

Комментируя ситуацию, в которой оказались украинские суда на входе в Азовское море, Воронченко сказал: сейчас трудно спрогнозировать, сколько времени им придется ждать возможности пересечь пролив. Он опроверг заявления России о том, что этому мешает российское судно, которое якобы село на мель.

«Они действуют так, как действовали в 2014 году в бухте Донузлав в Крыму, когда топили свои российские корабли, и наши корабли не могли пройти. По состоянию на сейчас ни с правой, ни с левой стороны мы пройти не можем», - сообщил адмирал. По данным Воронченко, сейчас в районе Керченского моста находятся восемь кораблей России - два судна Черноморского флота и шесть катеров пограничной службы ФСБ.

Как сообщалось ранее, на проходе у моста перекрыто движение Керченским проливом в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.
ForUm

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