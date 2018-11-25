В Индии произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого автобус на большой скорости слетел в канал. В результате случившегося погибли по меньшей мере 25 школьников. Об этом сообщает AP, пишет «Журналист».

В районе Мандья произошла авария. По предварительной информации, причиной случившегося стало движение автобуса на высокой скорости, и потеря контроля водителем над транспортным средством.

«По меньшей мере 25 человек, большинство из которых - школьники, погибли после того, как автобус на скорости упал в канал на юге Индии», - говорится в сообщении.

На месте инцидента работают специалисты. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проходит спасательная операция.