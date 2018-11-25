Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис посетил зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе в рамках своего визита в Украину, пишет Телеграф.

"В течение визита высокий зарубежный гость имел возможность наглядно убедиться в том, что российские оккупационные войска ведут необъявленную войну не только против украинских защитников, но и мирного населения. Господин Вейонис осмотрел разрушенные россиянами жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также президент Латвии посетил одну из воинских частей Объединенных сил, где пообщался с украинскими военными.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями СМИ по итогам встречи со своим латвийским коллегой заявил, что все актуальные вопросы были обсуждены.