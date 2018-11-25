Apple выпустила ежегодный ролик, посвященный новогодним праздникам. В отличие от предыдущих видео, реклама 2018 выполнен в формате мультфильма, а основное внимание уделяется индивидуальным талантам каждого человека.

Видео опубликовали на официальном канале компании в YouTube, пишет changeua.com.

Apple выпустила ежегодный ролик, посвященный новогодним праздникам. В отличие от предыдущих видео, реклама 2018 выполнен в формате мультфильма, а основное внимание уделяется индивидуальным талантам каждого человека.

Ролик рассказывает о девушке, которая создает что-то на компьютере, но не хочет делиться своими творениями с миром. Однако в какой-то момент по воле случая, ее произведения попадают к людям и их очень тепло встречают. Чем именно занималась девушка, зрителям не показывают.

Apple также опубликовала ролик о съемках рекламы. «Делитесь подарками» снимали с помощью комбинации компьютерной графики и практических эффектов. Персонажи были нарисованы с помощью CGI, а окружение снимали по-настоящему.

Как сообщалось ранее, в отчете Wall Street Journal появилась информация о планах Apple снизить стоимость iPhone XR в Японии.