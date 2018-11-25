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В отчете Wall Street Journal появилась информация о планах Apple снизить стоимость iPhone XR в Японии. Коррекция может произойти уже на следующей неделе, передает PORTALTELE.

Такое решение руководство Apple приняло из-за слабого спроса на новинку. Из соображений цены покупателям по-прежнему интереснее iPhone 8.

Глобально стоимость смартфонов компании останется прежней, а ценовая коррекция на iPhone затронет отдельные страны.

Но на этом интересные новости не заканчиваются. Wall Street Journal уверяет, что Apple возродит продажи iPhone X, сделав прошлогодний флагман доступным сразу на нескольких рынках.

Apple убрала iPhone X из официального магазина сразу после начала продаж iPhone Xs и Xs Max.

Возврат iPhone X выгоден пользователю, но никак не Apple. Покупатель с удовольствием купит iPhone X, вместо iPhone Xs (который стоит от $1000). При этом логичнее добавить незначительную сумму и отказаться от iPhone XR.

Выводом iPhone X на рынок Apple может еще больше снизить продажи iPhone XR.

Как сообщалось ранее, американская компания Apple в среду, 12 сентября, в Калифорнии провела презентацию линейки своих новых продуктов.

Генеральный директор Тим Кук представил три новые модели iPhone и новую версию смартчасов Apple Watch.
ForUm

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