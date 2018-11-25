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Компания Counterpoint Research представила результаты исследования, где проанализировали популярность производителей смартфонов третьего квартала 2018 среди пользователей, пишет internetua.com.

Согласно результатам, самым продаваемым брендом смартфонов в мире остается компания Samsung, занимая 19% на рынке. Далее идет китайская корпорация Huawei с 14%. А компания Apple держится на 3 месте с показателем 12%.

На четвертом месте – компания Xiaomi, а за ней следуют другие китайские бренды – OPPO и Vivo.

Правда, лидером Samsung является не во всем мире. Так, активно смартфоны компании покупают в Европе, Африке и Латинской Америке.

Как сообщалось ранее, управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) опубликовало патент Huawei на новый дизайн сотового аппарата.
ForUm

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