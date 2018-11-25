Семьи более полусотни жертв катастрофы рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

Об этом сообщило издание Nederlandse Omroep Stichting, передает Слово и Дело.

Кремль обвиняют как в нарушении базовых прав родственников погибших, так и в саботаже следствия в целом.

По словам адвоката, который готовил иск, РФ не предоставила необходимой и важной информации Международной следственной группе JIT относительно сбивания малайзийского Boeing. Более того, Россия предоставила факты, «которые позже оказались фальшивыми».

Иск поступил в суд в Страсбурге, ведь шесть месяцев прошло с тех пор, когда JIT представила доказательства причастности России к сбиванию пассажирского самолета.

Этот иск – не первый подобный. Еще в 2016 году адвокаты требовали от России выплаты 330 миллионов долларов компенсации, и в американском суде удалось выиграть это дело.

Как сообщалось ранее, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы «Боинг-777» рейса MH17 на Донбассе.