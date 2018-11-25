Вчера, 24 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Свободное, Новолуганское, Красногоровка и Лебединское.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. Такое же оружие, только 82-го калибра, захватчики применили неподалеку Крымского. Именно у последнего оккупанты проявили наибольшую огневую активность.
В результате боевых действий, смертельное ранение получил один военнослужащий Объединенных сил.
Сегодня, 25 ноября, из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в районе Попасной. Потерь нет.
По данным разведки, за прошедшие сутки, двух российских оккупантов было уничтожено, еще три боевика вооруженных формирований Российской Федерации получили ранения.
Как сообщалось ранее, 23 ноября ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
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