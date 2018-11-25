также в разделеПроисшествия
ДТП на Закарпатье: Легковушка влетела в бетонную опору 6
В Днепре нашли пропавшего 17-го ноября школьника 24
В ГПУ рассказали о продвижении в расследовании дела Гонгадзе 20
Российский военный корабль протаранил украинский буксир 199
В Кременчуге неизвестные обстреляли авто с людьми 15
Украина усилила охрану государственной границы с Румынией 30
Сотрудники Одесского припортового завода прекращают работу из-за долгов по зарплате 42
Российский ученый рассказал о судьбе Крымского моста 162
Под Киевом 80-летний мужчина зарезал своего сына 51
Сутки в ООС: 11 обстрелов, 2 бойца ВСУ получили ранения 22
Трагедия на Одесчине: Убийца 9-летней девочки задержан 38
Под одесским судом произошла массовая драка: задержаны 50 «титушек» 62
Под Киевом скоростной поезд насмерть сбил женщину 45
На Полтавщине из ангара по частям украли самолет 42
На Одесчине нашли убитой 9-летнюю девочку 42
На Днепропетровщине пьяный водитель сбил беременную женщину с ребенком 28
Боевики резко сократили количество обстрелов, потерь среди военных нет 30
В Харькове собравшийся повеситься мужчина упал с мота 38

Вчера, 24 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Свободное, Новолуганское, Красногоровка и Лебединское.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. Такое же оружие, только 82-го калибра, захватчики применили неподалеку Крымского. Именно у последнего оккупанты проявили наибольшую огневую активность.

В результате боевых действий, смертельное ранение получил один военнослужащий Объединенных сил.

Сегодня, 25 ноября, из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в районе Попасной. Потерь нет.

По данным разведки, за прошедшие сутки, двух российских оккупантов было уничтожено, еще три боевика вооруженных формирований Российской Федерации получили ранения.

Как сообщалось ранее, 23 ноября ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги