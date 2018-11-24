Вчера, 23 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Троицкое, Пески, Верхнеторецкое, Марьинка и Березовое.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2 враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный. Опорные пункты наших войск у Троицкого противник подверг огневому воздействию противотанковых управляемых ракет и 120 мм минометов. Также, в этом районе фиксировались выстрелы из ПТРД.

В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток противник один раз обстрелял оборонительные укрепления наших войск вблизи Крымского. Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и минометов 82-го калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, 23 ноября, двух боевиков российско-оккупационных войск было уничтожено и еще одного - ранено.

Как сообщалось ранее, 21 ноября боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск.