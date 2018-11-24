также в разделеПроисшествия
Трагедия на Одесчине: Убийца 9-летней девочки задержан 23
Под одесским судом произошла массовая драка: задержаны 50 «титушек» 35
Под Киевом скоростной поезд насмерть сбил женщину 33
На Полтавщине из ангара по частям украли самолет 36
На Одесчине нашли убитой 9-летнюю девочку 41
На Днепропетровщине пьяный водитель сбил беременную женщину с ребенком 27
Боевики резко сократили количество обстрелов, потерь среди военных нет 29
В Харькове собравшийся повеситься мужчина упал с мота 34
В Азовском море затонул российский сухогруз с зерном 123
В Запорожье трамвай протаранил маршрутку: пострадали 9 человек 31
ООС: 11 обстрелов, 1 военный ранен 19
На Ривненском полигоне взорвался артснаряд: пострадал 19-летний солдат 24
На Львовщине столкнулись автобус и легковушка, есть жертвы 35
На Донбассе погибли 487 десантников 119
Пожар во Львовской областной больнице потушен 87
Во Львове горит областная больница 67
В октябре на Донбассе погибли 5 мирных жителей 30
На Ривненском полигоне подорвался 19-летний солдат 51

Вчера, 23 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Троицкое, Пески, Верхнеторецкое, Марьинка и Березовое.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2 враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный. Опорные пункты наших войск у Троицкого противник подверг огневому воздействию противотанковых управляемых ракет и 120 мм минометов. Также, в этом районе фиксировались выстрелы из ПТРД.

В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток противник один раз обстрелял оборонительные укрепления наших войск вблизи Крымского. Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и минометов 82-го калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, 23 ноября, двух боевиков российско-оккупационных войск было уничтожено и еще одного - ранено.

Как сообщалось ранее, 21 ноября боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги