«Укрзализныця» хочет получить из бюджета 111,4 миллиардов гривен на покрытие убытков от пассажирских перевозок и капитальные инвестиции в отрасль, пишет Страна.

Директор по экономике и финансам «Укрзализныци» Андрей Рязанцев заявил, что такая сумма им понадобится в течение следующих пяти лет. По его словам, для этого следует предусматривать в бюджете компенсацию «Укрзализныце» за выполнение социальных и других дополнительных функций.

В «Укрзализныце» отметили, что отсутствие в госбюджетах всех лет независимости законодательно установленного финансирования пассажирских перевозок привело к тому, что они фактически полностью финансируются за счет грузовых.

«На следующие 5 лет УЗ требует всего более 111 млрд гривен на покрытие убытков от пассажирских перевозок и на капитальные инвестиции в пассажирский сектор. В такой ситуации снизить давление на грузовые перевозки могла бы государственная компенсация. Но сейчас, после принятия бюджета 2019 года, этот вопрос снова откладывается на будущее», - отметил Рязанцев.

Как сообщалось ранее, проблемы с движением городской электрички в Киеве возникли из-за нехватки локомотивных бригад КП «Киевпастранс», а не из-за графика.