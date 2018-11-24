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В Закарпатской и Черновицкой областях работают дополнительные резервы Госпогранслужбы Украины для усиления охраны границы с Румынией из-за ситуации с контрабандой сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет Страна.

«В последнее время обострилась ситуация на украинско-румынском сегменте государственной границы, который стал наиболее проблемным в плане нелегального трафика табачных изделий… Из-за активизации нарушителей и их дерзких действий решением руководства Госпогранслужбы на Закарпатье и Буковину направлены дополнительные резервы ведомства», – говорится в сообщении.

К усилению также привлечены подразделения мобильного отряда «Дозор», несколько пограничных комендатур и кинологи со служебными собаками. «Данные силы уплотнят государственную границу, чтобы максимально противодействовать всем противоправным действиям до локализации обстановки», - отмечается в сообщении.
ForUm

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