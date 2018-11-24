Президент Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой облгосадминистрации согласно поданному им заявлению. Текст соответствующего указа от 23 ноября опубликован на сайте главы государства, пишет «Страна».

Отметим, что 31 декабря должна официально стартовать предвыборная кампания.

Другим своим указом президент наградил Фищука орденом "За заслуги" ІІІ степени. В документе отмечается, что Фищук награжден "за весомый личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое развитие Черновицкой области, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм".

Как сообщалось ранее, отставка главы Киевской ОГА Александра Горгана была запланированным шагом, который был обсужден с президентом еще до его назначения.