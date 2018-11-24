Принятый парламентом законопроект, которым усилили ответственность за вождение в нетрезвом виде, все равно имеет достаточно дыр для того, чтобы избежать наказания. Такое мнение высказал адвокат Вадим Володарский, пишет autonews.ua.

Он заметил, что успех в борьбе с пьяными водителями представляется весьма сомнительным, а вот необоснованно обвиненным в «пьянке» водителям проблем точно добавится. И все это касается сугубо процессуальных моментов.

Так, в первую очередь, введение более суровой уголовной ответственности обратной силы не имеет, а значит все находящиеся на момент вступления в силу закона дела по 130-й статье (касательно опьянения) придется закрывать, и тем, кто уже лишен права управления придется вернуть водительские удостоверения. Поскольку норма, на основании которой они привлечены к ответственности, из закона исключается.

Во-вторых, доказательствами могут служить, помимо прочего, результаты «медицинского освидетельствования». Но в УПК нет понятия «медицинское освидетельствование» и нет порядка его проведения. И проектом не предполагается это урегулировать. Это коснется того момента, что любое подозрение на опьянение потребует поездки к наркологу на освидетельствование, а с другой стороны ст.241 УПК предполагает, что подобные действия проводятся по постановлению прокурора. И всё это нужно будет успеть сделать, пока само опьянение не прошло.

Кроме того, адвокат отмечает, что проектом предусмотрено, что при несогласии с результатами освидетельствования на протяжении двух суток после ознакомления с его результатами лицо может подать ходатайство о проведении экспертизы.

«В случае подозрения на опьянение такая экспертиза может проводиться только на основании образцов крови или других биологических сред организма. Так вот, получается, что такие образцы должны быть отобраны на этапе освидетельствования. Иначе смысла нет: через 48 часов следы соответствующих веществ в крови могут исчезнуть.

То есть в нашем случае для того, чтобы полноценно провести освидетельствование, и чтобы потом были основания для медицинской экспертизы, если гражданин говорит, что не пьян, но образцы биологических сред давать не хочет, нужно успеть получить еще и определение следственного судьи.

В добавок в ст.130 КоАП «отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения» для водителей в окончательном чтении не остается в КоАП, как это было в первоначальном варианте проекта, а переходит в разряд уголовных проступков вместе с собственно управлением в состоянии опьянения. И это порождает еще больше правовых проблем, в том числе и конституционного уровня, ведь, по сути, устанавливают ответственность за отказ человека давать доказательства против себя в уголовном процессе.

«Мало того, такая ответственность устанавливается по сути только в отношении водителей. То есть – создаётся ситуация, когда принимается явно дискриминационная по отношению к определённой категории населения норма. На уровне уголовного процесса.

Так и этого мало. Поскольку у нас правила самого освидетельствования теперь устанавливаются приведёнными выше нормами УПК, водитель вправе будет сказать: без постановления прокурора на освидетельствование и определения следственного судьи на отбор биологических сред – это нарушение установленного законом порядка. Соответственно, и состава по 130-й – нет!» — добавляет адвокат.

Получается, что полиция не желая возиться с освидетельствованием может склонять водителей к отказу и составлять протокол по 130-й статье. Причем пугать будут именно поездкой к наркологу и потерей нескольких часов.

«Так вот, необходимость конституционно-правового анализа ответственности за отказ от «осмотра на опьянение» как таковой давно назрела. Если это будет касаться доказательств в уголовном производстве, такая необходимость станет экстренной.

Но даже без этого проект приведет к ситуации, когда, с одной стороны, ситуация станет хуже для тех, кого в «пьянке» заподозрили необоснованно, и для привлекаемых за такой отказ, а с другой – наказать реально пьяного станет, мягко говоря, весьма проблематично», — сообщает Володарский.