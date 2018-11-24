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Киево-Святошинская местная прокуратура сообщила о подозрении 80-летнему мужчине в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, пишет Судебно-юридическая газета.

Установлено, что после совместного распития спиртных напитков между отцом и сыном по месту их совместного проживания возникла ссора.

В ходе ссоры мужчина нанёс ножевое ранение в грудную клетку своему сыну. 53-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщалось ранее, в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинкого района 16-летний ученик нанес смертельное ножевое ранение в грудь своему 15-летнему товарищу.
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