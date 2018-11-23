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Марьинский отдел Волновахской местной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя военно-гражданской администрации Красногоровки Марьинского района по ч. 2 ст. 190 и ч. 1 ст. 366 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и издание должностным лицом заведомо ложного официального документа) УК Украины.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Досудебным следствием установлено, что в период с июля по декабрь 2016 года, находясь на должности руководителя военно-гражданской администрации города, он путем издания заведомо ложного официального документа, а именно «Распоряжение о премировании работников военно-гражданской администрации г. Красногоровка», незаконно назначил себе премию и получил денежные средства государственного бюджета в сумме 18,2 тыс. грн.

В случае признания его вины судом, экс-главе города грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
ForUm

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