НАК «Нафтогаз Украины» направила ОАО «Газпром» заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму 3,8 млн долл. США в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением от 28 февраля 2018 по транзитному контракту. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее «Нафтогаз» зачислил на погашение пени 18,3 млн долл. переплаты за услуги транзита, которые были предоставлены в августе-сентябре текущего года. Таким образом, общая сумма зачислений за последние три месяца превысила 22 млн долл.

«Учитывая то, что «Газпром» отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» и в дальнейшем будет зачислять суммы переплат за транзит газа на погашение пени, начисляемой на основной долг «Газпрома» согласно решению Стокгольмского арбитража», - заявили в НАК.

22 декабря 2017 Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту по поставке газа в Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к уменьшению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых «Нафтогазом». Всего по решению Стокгольмского арбитража в транзитной деле «Газпром» должен «Нафтогазу» 4,63 млрд долл., из них 2,1 млрд долл. были зачислены трибуналом в счет задолженности «Нафтогаза» по оплате полученного в 2014-2015 годах, но не оплаченного газа.

Последовательно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, «Газпром» в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет «Нафтогаз» который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража.