В полицию Полтавской области обратился арендатор ангара в селе Божковском Полтавского района и сообщил правоохранителям, что обнаружил пропажу самолета Ан-2, а также оборудования к нему, сообщает «Полтавщина».

Как сообщили в пресс-службе полиции области, по факту открыто уголовное производство по ч.5 ст. 185 (Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой).

Полиция предполагает, что самолет разобрали на запчасти прямо в ангаре, а потом сдали на металл. Проводится расследование.