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27-29 ноября заместитель главы Администрации Президента Украины Ростислав Павленко примет участие в синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время встречи со студентами Киевского национального торгово-экономического университета, передает УНИАН.

«27-29 ноября Ростислав Павленко, заместитель главы президентской администрации, едет в Стамбул-Константинополь для того, чтобы принять участие в историческом синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса», - сказал Порошенко.

«А в декабре мы соберем собор новой церкви», - добавил Глава государства.

Напомним, советник Президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко со ссылкой на Вселенский патриархат сообщил, что объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре 2018 года. 

 
ForUm

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