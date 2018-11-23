27-29 ноября заместитель главы Администрации Президента Украины Ростислав Павленко примет участие в синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время встречи со студентами Киевского национального торгово-экономического университета, передает УНИАН.

«27-29 ноября Ростислав Павленко, заместитель главы президентской администрации, едет в Стамбул-Константинополь для того, чтобы принять участие в историческом синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса», - сказал Порошенко.

«А в декабре мы соберем собор новой церкви», - добавил Глава государства.

Напомним, советник Президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко со ссылкой на Вселенский патриархат сообщил, что объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре 2018 года.