Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

«Теперь официально. Сообщение из Фанара: Вселенский патриархат подтверждает свое решение предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине», – написал он.

При этом Павленко отметил, что Объединительный собор состоится в декабре 2018 года. «Точная дата будет названа в ходе заседания Святого и священного синода Вселенского патриархата 27-29 ноября этого года», – подчеркнул он.

Напомним, бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко сказал, что проведение объединительного собора планируется на 22 ноября.

В свою очередь архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря опроверг эту информацию.