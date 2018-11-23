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Кабинет Министров и Верховная Рада Украины выполнили предварительные условия для старта новой 14-месячной программы stand-by с Международным валютным фондом объемом 3,9 млрд долл., которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова на брифинге, посвященном принятию Верховной Радой госбюджета на следующий год, сообщает УНИАН.

Она напомнила, что для старта новой программ с МВФ требовалось выполнение двух условий – утверждение сбалансированного госбюджета на следующий год и реформа в энергетическом секторе, в частности, повышение тарифов на газ для населения до рыночного уровня.

Напомним, 19 октября МВФ и правительство Украины договорились о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-by вместо программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в марте. Объем новой программы составляет 2,8 млрд SDR, что равняется 3,9 млрд долларов США. Соглашение подлежит утверждению менеджментом МВФ, а также одобрению Советом директоров Фонда.

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что исполнительный совет МВФ планирует собраться для принятия решения о запуске новой программы Stand-by для Украины и фактически выделения первого транша, до конца нынешнего года.
ForUm

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