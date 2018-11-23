Кабинет Министров Украины продолжает обсуждать с Международным валютным фондом (МВФ) вопрос повышения цены на газ, он остается одним из ключевых для утверждения новой программы сотрудничества. Об этом во время брифинга заявила министр финансов Оксана Маркарова, сообщает 112Украина.

«Вопрос энергетической реформы и поднятия цены на газ, и соответственно повышение тарифов, которое с этим связано – это один из вопросов, который мы обсуждаем, да», - констатировала она.

При этом Мавкарова уточнила, что главных вопросов обсуждения с МВФ два. «Вопрос бюджета, конечно, и выход на рыночные цены на газ. Поэтому постановление Кабинет Министров уже принял, сейчас идет процесс пересмотра самих тарифов, и мы ведем переговоры с МФВ для быстрейшего выхода на совет директоров», - уточнила она.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.

Ожидается, что цена газа для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.