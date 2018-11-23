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Роман Сымкив до прихода в САП не только работал в Ривненской области вместе с коллегами, которых обвиняли в «крышевании» янтарной мафии. Но и поддерживает связи с людьми, за которыми в Ривне закрепилась репутация уголовных авторитетов и рейдеров.

Об этом говорится в журналистском расследовании, сообщает Golos.ua.

СМИ пишут о том, что за время прокурорской работы Романа Сымкива в Дубровицком и Сарненском районах Ривненщины всё ограничивалось задержаниями рядовых добытчиков и мелких скупщиков янтаря. Вероятное объяснение этому: вместе с Сымкивым работали прокуроры – фигуранты «дела янтарной мафии». В частности, задержанный летом 2016-го года зампрокурора Ривненской области Андрей Боровик и его подельники. «Только он пошел на повышение в Киев, а они остались в области…», - говоритися в статье «Роман Сымкив: «янтарный прокурор» САП – 2».

Там указывается, что Роман Сымкив сохранил отношения со «Свободой», от которой баллотировался в Ривненский горсовет в 2006-м году. «Когда генпрокурором стал «свободовец» Олег Махницкий, Сымкив становится прокурором «янтарного» Дубровицкого района. Потом прокурора области заменили из-за возможного «крышевания» незаконного янтарного промысла, но районные кадры никто не тронул. В апреле 2015-го Сымкива даже повысили – перевели руководить прокуратурой самого «янтарного» Сарненского района. А в конце года он оказался в элитной САП», - говорится в статье.  

В публикаци приводятся данные журналистского расследования телеканала «24», который выяснил, что в Ривному действует криминальная группировка, занимающаяся  «отжимом» жилья и бизнеса у граждан. Ее, по данным журналистов, возглавляет Андрей Федорчук. В связке с рейдерами работают судьи, правоохранительные органы и местная власть. В сюжете канала «24» видно, как Федорчук толкает и бьет женщин. А депутат Ривненского горсовета Анна Иванова утверждает, что именно по указке этого человека ее облили кислотой.

В публикации говорится о связях Федорчука в антикоррупционных органах. «Его супруга Анна Дворак очень тесно дружит с супругой Романа Сымкива  - Еленой Сымкив. Об их близких отношениях можно узнать из страницы жены прокурора САП в соцсети «Фейсбук». Здесь размещены совместные фото обеих подруг», - пишет автор расследования, приводя соответствующие иллюстрации.

«Есть на странице Елены Сымкив в «Фейсбук» и переписка с самим Федорчуком, имя которого продолжает регулярно всплывать в криминальной хронике региона. В частности, упоминаются организация нападения на депутата Ривненского горсовета от партии Олега Ляшко Василия Немеша. Пострадавший, которому сожгли офис, назвал Федорчука криминальным авторитетом и бандитом», - отмечается в статье.

«Скандалы, связанные с именем Федорчука, напоминают криминальную сводку: силовое выселение семьи Стасюков после рейдерского захвата их дома, драка «титушек» с активистами, выступавшими против застройки сквера на улице Героев Небесной Сотни, жесткий «отжим» ресторана «Гавана» у итальянца Джорджио Мораны… В этой схеме «отжима» была задействована и подруга жены Романа Сымкива  - Анна Дворак», - говорится в публикации.

Кроме того, в расследовании задается вопрос о происхождении денег, на которые были куплены квартиры в новых домах матери (39 кв. м) и теще Романа Сымкива (102 кв. м), который официально не имел таких средств. Также в его декларации появилось 10 тыс. долларов. В то время Сымкив еще не работал в САП и получал зарплату несколько тысяч долларов в год, подчеркивается в статье.
ForUm

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