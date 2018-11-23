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Киберполиция обнаружила хакера, который инфицировал тысячи компьютеров из 50 стран мира, сообщает Департамент киберполиции.

Сотрудники Карпатского управления киберполиции разоблачили факт распространения и использования вредоносных программ предназначенного для удаленного доступа и управления компьютером жертвы.

По данному факту следователи полиции Львовщины начали уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.

Сотрудники киберполиции во время проведения досудебного расследования уличили в причастности к совершению преступления 42-летнего жителя Львовщины. Он, в собственном компьютере установил программный центр управления троянской программы и модифицировал его. В дальнейшем, злоумышленник распространял клиентские версии вируса.

Специалисты по киберполиции провели анализ вредоносного программного обеспечения. Установлено, что вирус оказывает полный удаленный доступ к подконтрольным компьютерам. В частности - возможность загружать и отгружать файлы, управлять автозагрузкой и службами, удаленно управлять реестром, устанавливать и удалять программы, делать скриншоты с удаленного экрана, перехватывать звук с микрофона и видео со встроенных или внешних камер.

Кроме того, вирус DarkComet имеет кейлоггер (мониторинг нажатых клавиш), монитор буфера обмена, целый набор утилит для работы с сетью, а также предоставлял возможность злоумышленнику удаленно выключать и перезагружать пораженный компьютер. Программа использует бэк-коннект, то есть сама инициирует соединение с управляющей машиной.

По месту жительства злоумышленника полицейские провели обыск. Во время обыска были изъяты ноутбук, зараженный вредоносным программным обеспечением, и стационарный компьютер. Во время предварительного осмотра техники, на компьютере хакера специалисты из киберполиции выявили админ-панель доступа к зараженным компьютерам вредоносным программным обеспечением, его установочные файлы, снимки экрана подконтрольных компьютеров. Изъятая техника направлена на проведение компьютерно-технической экспертизы.
ForUm

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