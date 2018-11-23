также в разделеОбщество
Полиция задержала хакера, заразившего вирусом тысячи компьютеров 7
СБУ задержала на взятке двоих высокопоставленных чиновников ГФС 13
Суд вернул государству 19 гектаров «частной границы» на Закарпатье 18
Фриз рассказала, когда заработает Министерство по делам ветеранов 14
22 ноября. Картина дня 19
Антициклон принесет Украине морозы 61
Украина в ТКГ инициировала разведение сил в Станице Луганской 23
Пойманный на шпионаже глава района Харькова передал России гостайну 97
Скандал с танцором продолжается: Журналисты позвонили не тому Полунину 32
На Закарпатье задержали главу сельсовета, подозреваемого в причастности к гибели пограничника 88
Крушение Су-27: Комиссия не исключает ошибку пилота 35
В Запорожье село на мель крупное судно 37
Полторак: Угроза полномасштабной агрессии РФ остается 38
Во Львове на Лычаковском кладбище задержали польских провокаторов 78
САП завела дело по факту декларирования Сытником недостоверной информации 21
ГБР обещает первые дела уже 27 ноября 41
Адвокаты заявили, что у Штепы инсульт 45
На Закарпатье появились очередные провокационные билборды 49

За прошедшую, 48-ю неделю (12-18 ноября) в Украине впервые с начала сезона зафиксирована циркуляция вирусов гриппа, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне. Показатель заболеваемости составляет 428,2 на 100 тыс. населения, что на 17,5% меньше эпидемического порога по Украине.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 164 826 человек, из них 68% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 9,7% и 8,0% соответственно.

Летальных исходов от гриппа не зарегистрировано.

Исследовано 64 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп, в одном случае определены РНК вируса гриппа типа А не субтипированный.

В Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ, отмечается спорадическое географическое распространение гриппа.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 84079 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги