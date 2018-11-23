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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Юрия Гарбуза с должности главы Луганской областной государственной администрации.

Соответствующий указе № 383/2018 от 22 ноября обнародованном на сайте Главы государства.

«Освободить Гарбуза Юрия Григорьевича от должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - сказано в документе.

Напомним, 24 октября Кабинет Министров согласовал увольнение Гарбуза.
ForUm

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