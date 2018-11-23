Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Юрия Гарбуза с должности главы Луганской областной государственной администрации.
Соответствующий указе № 383/2018 от 22 ноября обнародованном на сайте Главы государства.
«Освободить Гарбуза Юрия Григорьевича от должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - сказано в документе.
Напомним, 24 октября Кабинет Министров согласовал увольнение Гарбуза.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время