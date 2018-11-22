Промышленное производство в Украине в октябре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 1,4% после падения на 1,3% в аналогичном выражении в сентябре.



Как свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней, рост промпроизводства в октябре в годовом выражении составил 0,3% после падения на 0,7% месяцем ранее, сообщает УНИАН.

По сравнению с предыдущим месяцем – сентябрем 2018 года - промпроизводство в октябре, без учета корректировки на эффект календарных дней, выросло на 10%, с учетом корректировки – на 0,6%.

По информации Госстата, наибольший рост в годовом выражении зафиксирован в добыче каменного и бурого угля (14,2%), производстве мебели и другой продукции (12,2%), фармацевтике (12,1%). Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве электрического оборудования (27,6%), производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (11,9%), текстильном производстве (5,9%). Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей.

Напомним, спад промышленного производства в Украине в сентябре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 1,3% с 0,5% месяцем ранее.