НАК «Нафтогаз Украины» с 1 декабря 2018 года снижает цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, сооьбщает пресс-служба компании.

Отмечается, что предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, «Нафтогаз» предлагает газ по цене 9294,00 - 10150,00 грн/тыс. куб. м (без НДС).

По сравнению с ценами на ноябрь 2018 года, в декабре цены уменьшен на 16,5-17%.

Напомним, в ноябре «Нафтогаз» предлагал газ по цене 11 199,00 - 12 155,00 грн/тыс. куб. м (без НДС).