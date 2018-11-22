Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту декларирования директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником недостоверной информации и поручила расследование органам полиции.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель руководителя САП Максим Грищук.

По его словам, дело было зарегистрировано по заявлению депутата Верховной Рады Максима Полякова (фракция «Народный фронт») по статье 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

Речь идет о декларации Сытника за 2017 год.

«Мы зарегистрировали и определили подследственность за полицией. Здесь ничего удивительного - есть рапорт о регистрации, есть регистрация, есть ответ и определение подследственности», - сказал прокурор САП.

Он подчеркнул, что САП не расследует это производство в связи с конфликтом интересов.

Напомним, Окружной административный суд Киева принял решение в деле по иску ООО «Юридическая компания «Студия права» к Государственной фискальной службе (ГФС) Украины о предоставлении заведомо ложной информации с заключением о достоверности сведений декларации Артема Сытника во время прохождения им специальной проверки в рамках участия в конкурсе на должность директора НАБУ.

По данным СМИ, семья Сытника осуществила незаконную имущественную сделку на территории оккупированного Крыма.