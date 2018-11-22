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Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины), в рамках которого объявлено подозрение главе одной из районных администраций Харькова, депутата Харьковского горсовета. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе досудебного расследования проведено 5 обысков, допрошены почти два десятка свидетелей, назначено 6 экспертных исследований, проведены еще почти 20 следственных действий.

«По результатам проведенной работы удалось установить, каким именно способом передавалась информация представителям иностранного государства. К тому же уже экспертами подтверждено, что данные, которые передавались по установленному каналу, содержали государственную тайну, и ее утечка может нанести ущерб интересам Украины в сфере государственной безопасности», - говорится в сообщении.

Напомним, поскольку следствие располагает информацией о выезде подозреваемого за границу и расценивает это как сокрытие с целью избежания уголовной ответственности, он объявлен в федеральный розыск. Кроме того, подготовлен пакет необходимых документов для объявления фигуранта дела в международный розыск.

По данным СМИ, что речь о руководителе Холодногорской районной администрации Харькова Максиме Мусееве.

Оперативники СБУ установили, что чиновник в 2015 году во время пребывания в  аннексированном Крыму был завербован представителями ФСБ для выполнения задач в ущерб государственной безопасности Украины.
ForUm

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