Сегодня в Минске состоится первая встреча Трехсторонней контактной группы после проведения Россией псевдовыборов на оккупированном ею Донбассе. Об этом заявила представитель Украины, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе БПП.

«Украина и весь цивилизованный мир не признают этого фарса, весь мир осудил эту провокацию и заявил, что не признает ни «выборов», ни их «результатов», ни нелегитимных структур и «руководителей», назначенных Кремлем. Эти «выборы» не соответствуют ни украинскому законодательству, ни букве и духу минских соглашений.

По словам Геращенко, украинская сторона сегодня на ТКГ выступит с решительным протестом против грубого нарушения минских соглашений и потребует от РФ и ее марионеток в ОРДЛО немедленно распустить все нелегитимные институты, которые официально не признала и РФ.

Также, по словам политика, украинская делегация будет требовать немедленного создания пятой группы по возвращению украинской границы, через которую постоянно проходят колонны российской военной техники, под украинский контроль.

«Еще одна принципиальная тема – минная безопасность. Россия продолжает поставки на оккупированный Донбасс запрещенных Оттавской конвенцией мин ПОМ-2. Эти мины в Украине были полностью утилизированы! В 2006 году на Донецком казенном химическом заводе было уничтожено 400 тыс. комплектов таких мин под контролем международных организаций, в соответствии с Оттавской конвенцией. И сейчас РФ – страна, которая поддерживает терроризм, завозит запрещенные мины», - отметила Геращенко.

Также Украина в очередной раз жестко потребует открытия КПВВ «Золотой».

«На его строительство было потрачено 2 млн грн, ежедневное содержание КПВВ обходится украинскому бюджету 10 тыс. грн. Мы открыли КПВВ 31 марта 2016 года. За эти годы на содержание КПВВ потрачено 10 млн грн. И мы обращаемся к нашим партнерам, в том числе из ОБСЕ – давить на РФ и их марионеток с требованием открытия КПВВ «Золотой», - подчеркнула Геращенко.

Также, по ее словам, в очередной раз на заседании ТКГ будет подниматься вопрос заложников и требование ответить на предложение Украины об обмене российских наемников, осужденных в Украине, на политзаключенных Кремля.

Украина предлагает 27 ноября забрать осужденных по уголовным преступлениям еще до начала войны, которые находятся в тюрьмах Донбасса и хотят отбывать наказание в Украине.

Напомним, Президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в ТКГ в Минске.