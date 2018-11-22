В Шевченковском районе Запорожья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая, маршрутного такси и легкового автомобиля. Открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба облполиции.

Сообщение о том, что на перекрестке улиц Героев 55-й бригады и 8-го Марта в Запорожье произошло ДТП, поступило 21 ноября в 17:27.

Водитель трамвая, женщина 1985 года рождения, не остановившись на красный сигнал светофора, совершил столкновение с маршрутным такси «Фольксваген» под управлением мужчины 1961 года, после чего произошло столкновение последнего транспортного средства с автомобилем «Мазда» под управлением мужчины 1976 года рождения.

В результате аварии с телесными повреждениями госпитализированы в больницу водитель «Фольксвагена» и его пассажир, житель Запорожья 1959 года рождения. 7 пассажиров этого же автомобиля были также доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.

В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.