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Предложение некоторых народных депутатов об уголовной ответственности за клевету является их личной инициативой и не является позицией фракции.

Об этом заявил председатель фракции партии «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов сообщает пресс-служба политсилы.

По его словам, фракция не обсуждала законопроект № 9306 о введении уголовной ответственности за клевету в СМИ.

«Предложение некоторых народных депутатов об уголовной ответственности за клевету является их личной инициативой и не является позицией фракции. Фракция не собиралась и этот законопроект не обсуждала, но все и так очевидно: БПП Солидарность уважает свободу слова и даже в тех случаях, когда ею пользуются неосторожно», - заявил Герасимов.

Как сообщал ForUm, в Верховной Раде Украины предлагают ввести уголовную ответственность за клевету в средствах массовой информации и в сети интернет. Соответствующий проект закона №9306 от 20 ноября о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об установлении ответственности за клевету зарегистрирован в парламенте 20 ноября.

Авторами законопроекта выступили народные депутаты Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин (все из фракции «Блок Петра Порошенко»).
ForUm

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