Европейский Союз требует объяснений от Венгрии из-за сообщений о том, что Будапешт предоставил убежище бывшему премьер-министру Македонии Николе Груевскому.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан написал в Twitter 21 ноября, что в случае, если Венгрия решила предоставить Груевскому политическое убежище, то он ожидает «четкого объяснения причин» этого от венгерского премьера Виктора Орбана, сообщает Радио Свобода.

Представитель ЕС выразил обеспокоенность по поводу попыток Орбана подчинить систему правосудия Венгрии своему правительству.

«Верховенство права остается основным принципом для государств-членов ЕС и кандидатов на вступление. Это имеет решающее значение для доверия к Европе. Это удивительно, что Венгрия поддерживает членство Македонии в ЕС, но не считает ее безопасной», - подчеркнул Хан.

Накануне бывший премьер Македонии Никола Груевский заявил, что Венгрия «положительно ответила» на его просьбы о предоставлении политического убежища.

Власти Венгрии это заявление пока не комментировали. Между тем правительство Македонии сообщило, что направило венгерской власти запрос об экстрадиции Груевского, который бежал в Венгрию ранее в этом месяце, чтобы избежать тюремного заключения.

Накануне Министерство иностранных дел Македонии вызвало посла Венгрии в Скопье, чтобы официально потребовать от Будапешта отклонить просьбу Груевского.

Ранее в этом месяце власти Венгрии подтвердили, что бывший премьер-министр Македонии просит политического убежища у Будапешта. Суд в Македонии ранее осудил Груевского, который был премьером Македонии с 2006 по 2016 год, к двум годам заключения по делу о коррупции.

48-летний Груевский заявил, что его политически преследуют.

Экс-премьеру Македонии еще предстоит предстать перед судом в трех других делах о коррупции, в которых ему грозит больший срок заключения, чем за принятым недавно приговором.