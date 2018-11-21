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Совместный выход в свет вице-премьера Украины Павла Розенко и телеведущей Нового канала Елены-Кристины Лебедь раскрыл роман между 48-летним чиновником и 28-летней журналисткой.

Об этом чиновник рассказал ТСН во время бала «Viva».

Чиновник появился на несвойственном для его должности светском мероприятии, чтобы поддержать любимую. Он признался, что развелся и представил свою новую пассию. А познакомились влюбленные - в соцсети. Елена-Кристина говорит, что просто не смогла устоять перед харизмой вице-премьера.

«Познакомил нас Facebook. А именно воздушные шарики - я выставила пост о воздушные шарики и хорошую фотку и министр прокомментировал. Я ему сразу написала «а вы не настоящий?», Потому что господин министр был феноменальным. Я обычно «морожусь», но здесь был такой поток юмора, непосредственности, напора, у меня ФБ воспламенился. И я подумала - надо что-то делать», - признается телеведущая.

Пара встречается меньше года. Говорят, что их свел не только Facebook, но и судьбоносные случаи.

«Меня от первого свидания до сих пор «трясет». И от господина министра, и от первого свидания. У нас постоянно много всего волшебного, много магии, непонятных совпадений, событий», - говорит Лебедь.

«Встречи в совершенно неожиданных местах, совершенно неожиданных ситуациях», - добавляет чиновник.

Розенко признался, что сбросил 30 кг за год. «Ничего уникального, немножко подтянул себя. Никакой особой диеты, просто правильное питание, малокалорийная еда и один день в неделю фактически на воде», – раскрыл он методы похудения.

До недавнего времени Розенко был женат. У него есть двое детей: двойняшки - сын Ярослав и дочь Анастасия, которые учатся в вузах Киева.
ForUm

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