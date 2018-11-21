Национальный музей «Мемориал жертв Голодомора» представил научно-просветительский проект «Поезд украинской идентичности» в вагонах одного из поездов синей ветки Киевского метрополитена.

«Серия информационных постеров рассказывает пассажирам об уникальных предметах и явлениях культуры и науки, общественного развития и быта, об украинцах, которые меняли историю и в начале ХХ в. определяли нацию, готовую к суверенной жизни, обо всем, что составляет украинскую идентичность», - сообщает пресс-служба метрополитена.

Проект посвящен 85-й годовщине Голодомора-геноцида. Цель проекта – показать потенциал Украины в начале ХХ в., чтобы состояться как сильное независимое государство в центре Европы, и его экономическое и культурное развитие, что представляло угрозу захватническим планам российских большевиков. Именно с целью не допустить выхода Украины из состава Советского Союза было совершено одно из крупнейших преступлений в истории человечества – Голодомор-геноцид. Объектом геноцида стала украинская нация.

«В 2018 Украина отмечает 85-ю годовщину Голодомора-геноцида, совершенного советским режимом в 1932-1933 годах против украинской нации. Однако для рядового гражданина, далекого от истории, который не читает научной литературы и живет в информационном спецвакууме, история Голодомора до сих пор является историей о голоде, который «возник из-за перегибов на местах в связи с индустриализацией». Вызывает эту ситуацию еще и тот факт, что труды исследователей печатаются мизерными тиражами. Поэтому сегодня возникла острая необходимость привлекать новые формы подачи информации, которые бы позволили охватить весь украинский социум», - рассказала об актуальности проекта генеральный директор музея Олеся Стасюк.

Проект «Поезд украинской идентичности» подготовлен Национальным музеем «Мемориал жертв Голодомора» и реализован при поддержке КП «Киевский метрополитен». С постерами можно ознакомиться в вагонах одного из поездов Киевского метрополитена, который курсирует синей веткой, до 10 декабря 2018 года.