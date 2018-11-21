Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного хищения арестованного имущества и злоупотребления служебным положением председателем правления «Ощадбанка» Андреем Пышным и его подчиненными.
Об этом говорится в судебных материалах, сообщают Українські новини.
НАБУ открыло дело 4 сентября.
Дело открыто по факту совершения председателем Публичного акционерного общества «Государственный ощадный банк» и другими подчиненными ему должностными лицами «Ощадбанка» уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса.
Потерпевшей по делу является гражданка Украины, имуществом которой завладели чиновники «Ощадбанка».
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