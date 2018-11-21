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Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам полной проверки декларации народного депутата от БПП Дмитрия Голубова выявило признаки незаконного обогащения, сообщает пресс-служба НАПК.

Обоснованные выводы по выявлению признаков правонарушений утверждены на заседании Национального агентства и направлены в Национальное антикоррупционное бюро и Национальную полицию.

По данным НАПК, Голубов в декларации за 2016 задекларировал собственные и жены денежные активы на общую сумму в гривневом эквиваленте 14 млн 166 тыс. 58 гривен, законность происхождения которых не подтверждена доказательствами.

Депутат объяснил наличие средств осуществлением различных операций с криптовалютой «биткоин», однако никаких документов, подтверждающих соответствующие факты, не предоставил.
ForUm

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