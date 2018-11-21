Сосновский райсуд Черкасс изменил меру пресечения обвиняемому в организации убийства журналиста Василия Сергиенко Вадиму Мельнику «с содержания под стражей с возможностью внесения залога» на «содержание под стражей без таковой».

Об этом сообщил председательствующий судья Сергей Пироженко во время оглашения постановления суда, передает «Украинская правда».

Отмечается, что судебное заседание завершилось около 1:00 21 ноября.

«Также зачитано судьей постановление обязывает начальника СИЗО, в котором находится Мельник, обеспечить ему немедленное медицинское обследование и проведение лечения на основе заключения врачей», - говорится в сообщении.

Суд не рассмотрел ходатайство прокуратуры об оставлении под стражей Виктора Горбенко, обвиняемого в похищении журналиста Сергиенко.

«Учитывая то, что на сегодняшний день у него отсутствует защитник, он отказался от предоставленного защитника. Поэтому суд лишен объективной возможности рассмотреть данное ходатайство», - заявил судья Пироженко.

По его словам, ходатайство прокуратуры об избрании Горбенко меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога будут рассматривать 21 ноября в 12:00.

20 ноября заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что за Вадима Мельника внесли залог в 2 миллиона гривен.

16 ноября суд в Черкассах смягчил меру пресечения Вадиму Мельнику и Виктору Горбенко - с «содержания под стражей» на «содержание под стражей с возможностью внесения залога» (Мельнику - 2 миллиона грн, Горбенко - 800 тысяч грн).

Как известно, в апреле 2014 года тело пропавшего активиста и журналиста Василия Сергиенко нашли замученным в лесу в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.

17 мая 2017 в Киеве полиция задержала организаторов его похищения и убийства.

В июле 2017 прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей преступления.