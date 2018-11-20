Президент Петр Порошенко наградил журналиста агентства Укринформ Романа Сущенко, которого Кремль незаконно удерживает в тюрьме в РФ, орденом «За мужество» III степени, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.
Награду из рук Президента получила жена журналиста Анжела.
«В этот день я хочу вспомнить вашего коллегу, который платит большую цену за возможность, за роскошь говорить правду, который является образцом и журналиста, и гражданина. Имя этого журналиста Роман Сущенко, которому «российская Фемида» инкриминирует абсолютно вымышленные обвинения. Посмотрите, как он держится и демонстрирует уникальный образец мужества и патриотизма», - сказал Порошенко.
«Я хочу подчеркнуть как Президент и как гражданин Украины - мы точно не оставим Романа в беде», - добавил он.
«Я хотел бы отметить наградой Романа Сущенко за мужество, за героизм, за настоящий патриотизм, который точно попадет в учебники истории как держались и держатся украинцы», - сказал Глава государства.
Он добавил, что хотел бы иметь возможность вручить эту награду лично Роману и будет молиться за это. «Для меня это будет огромная гордость и честь самому лично вручить награду. Дай Бог», - отметил Президент.
Президент подчеркнул, что благодаря украинским дипломатам и украинском медиа-сообществу в защите Романа объединился весь цивилизованный мир, в частности, международные организации, такие как Европарламент, ОБСЕ, ПАСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов. Сотни организаций требуют от России немедленно освободить Романа Сущенко и других украинских политзаключенных и вернуть их домой.
Порошенко обратился к жене Романа: «Госпожа Анжела, знаю, вам сейчас нелегко. Я хочу вас поблагодарить за беспрецедентное мужество. Ваш муж уже 3-й год заключен в кремлевском «Мордоре». Мы чувствуем как ему нелегко и очень важно, чтобы он услышал нас. Помните и передайте, что у Романа есть огромная, дружеская профессиональная семья, которая постоянно о нем помнит и поддерживает. Огромное количество украинских юристов-международников, правозащитные организации и дипломатические ведомства ежедневно прилагают максимум усилий, чтобы Роман скорее вернулся домой из плен ».
По случаю 100-летия Украинского национального информационного агентства Укринформ Президент наградил и отметил почетными званиями нескольких журналистов и сотрудников агентства.
Напомним, 4 июня Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.
12 сентября верховный суд России оставил в силе вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для украинского журналиста Романа Сущенко.
По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время