Президент Петр Порошенко наградил журналиста агентства Укринформ Романа Сущенко, которого Кремль незаконно удерживает в тюрьме в РФ, орденом «За мужество» III степени, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Награду из рук Президента получила жена журналиста Анжела.

«В этот день я хочу вспомнить вашего коллегу, который платит большую цену за возможность, за роскошь говорить правду, который является образцом и журналиста, и гражданина. Имя этого журналиста Роман Сущенко, которому «российская Фемида» инкриминирует абсолютно вымышленные обвинения. Посмотрите, как он держится и демонстрирует уникальный образец мужества и патриотизма», - сказал Порошенко.

«Я хочу подчеркнуть как Президент и как гражданин Украины - мы точно не оставим Романа в беде», - добавил он.

«Я хотел бы отметить наградой Романа Сущенко за мужество, за героизм, за настоящий патриотизм, который точно попадет в учебники истории как держались и держатся украинцы», - сказал Глава государства.

Он добавил, что хотел бы иметь возможность вручить эту награду лично Роману и будет молиться за это. «Для меня это будет огромная гордость и честь самому лично вручить награду. Дай Бог», - отметил Президент.

Президент подчеркнул, что благодаря украинским дипломатам и украинском медиа-сообществу в защите Романа объединился весь цивилизованный мир, в частности, международные организации, такие как Европарламент, ОБСЕ, ПАСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов. Сотни организаций требуют от России немедленно освободить Романа Сущенко и других украинских политзаключенных и вернуть их домой.

Порошенко обратился к жене Романа: «Госпожа Анжела, знаю, вам сейчас нелегко. Я хочу вас поблагодарить за беспрецедентное мужество. Ваш муж уже 3-й год заключен в кремлевском «Мордоре». Мы чувствуем как ему нелегко и очень важно, чтобы он услышал нас. Помните и передайте, что у Романа есть огромная, дружеская профессиональная семья, которая постоянно о нем помнит и поддерживает. Огромное количество украинских юристов-международников, правозащитные организации и дипломатические ведомства ежедневно прилагают максимум усилий, чтобы Роман скорее вернулся домой из плен ».

По случаю 100-летия Украинского национального информационного агентства Укринформ Президент наградил и отметил почетными званиями нескольких журналистов и сотрудников агентства.

Напомним, 4 июня Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

12 сентября верховный суд России оставил в силе вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для украинского журналиста Романа Сущенко.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.