также в разделеПроисшествия
Акция «евробляхеров»: На трассе Киев-Чоп ищут взрывчатку 26
В Днипре BMW столкнулся с 9 автомобилями 52
В Белой Церкви 14-летняя девочка выбросилась из окна 8-го этажа 34
На Киевщине за выходные 6 человек умерли от переохлаждения 25
ООС: Боевики активизировали обстрелы, трое военных ранены 14
На Харьковщине на работницу базы отдыха напал медведь 57
В Донецкой области на блокпосту со стрельбой остановили автомобиль 30
На Киевщине мужчина застрелил магазинного вора 89
На Львовщине нашли мертвым военнослужащего 24-й ОМБр 27
На Виннитчине в жутком ДТП погибли 3 человека 65
В Харькове избили экс-главу «Восточного корпуса» Ширяева 159
На Херсонщине горело общежитие, пострадали студенты 29
На Хрьковщине столкнулись микроавтобус и легковушка, есть жертвы 38
Сутки в ООС: ситуация обострилась, один военный погиб 36
Пограничник, которого сбило авто контрабандистов, умер 78
На Сумщине депутату сожгли авто 35
В Ирпене ограбили инкассаторов, введен план «Перехват» 113
ООС: Боевики стреляли из тяжелых минометов, один военный погиб 33

Сегодня, 20 ноября, около 14:00 на территории Ривненского общевойскового полигона в результате взрыва неизвестного боеприпаса травмировался 19-летний солдат, сообщает отдел коммуникации полиции области.

По предварительной информации, во время учений колонна военной техники остановилась осмотреть транспорт. В это время вблизи одной из машин взорвался пока неустановленный предмет.

В результате взрыва осколочные ранения предплечья получил 19-летний солдат, которого госпитализировали в военный госпиталь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнического отдела ГУНП.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги