Сегодня, 20 ноября, около 14:00 на территории Ривненского общевойскового полигона в результате взрыва неизвестного боеприпаса травмировался 19-летний солдат, сообщает отдел коммуникации полиции области.

По предварительной информации, во время учений колонна военной техники остановилась осмотреть транспорт. В это время вблизи одной из машин взорвался пока неустановленный предмет.

В результате взрыва осколочные ранения предплечья получил 19-летний солдат, которого госпитализировали в военный госпиталь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнического отдела ГУНП.