Количество украинцев, которые считают Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, возросло до 79%.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг». В прошлом году этот показатель составлял 77%, передает Радио Свобода.

«Это утверждение разделяет абсолютное большинство жителей запада и центра страны (92% и 83% соответственно), и относительное большинство юга и востока (69% и 67%). Более склонны поддерживать этот тезис жители сел, молодые и украиноязычные респонденты. В долгосрочной динамике с 2010 года процент признающих Голодомор геноцидом увеличился на треть», - говорят составители исследования.

Согласно опросу, 68% отметили, что будут в этом году зажигать свечу в День памяти жертв Голодомора в память о погибших от голода, 21% сказали, что не будут этого делать. Эта инициатива находит большую поддержку на западе и в центре (84% и 70% соответственно). Также более половины опрошенных на юге и востоке также отметили, что примут участие в этой акции.

В группе «Рейтинг» отметили, что опрос проводился среди 2000 совершеннолетних респондентов путем личного формализованного интервью в период с 20 по 29 октября. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Сейчас Голодомор признали геноцидом 24 страны мира, а еще в ряде стран – органы власти их отдельных территориальных единиц.

Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 млн.