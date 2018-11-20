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19 ноября. Картина дня 63

Кабинет Министров Украины оценил эффект от повышения цен на газ для населения в 9 млрд грн для государственного бюджета на 2019 год.

Об этом говорится в сравнительной таблице бюджетных заключений Верховной Рады при доработке проекта госбюджета на 2019 год, сообщает УНИАН.

«Дополнительный ресурс составляет 9 млрд грн за счет поднятия цены на газ для обеспечения бытовых потребителей и производителей тепловой энергии согласно решению правительства», - говорится в документе.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.

Ожидается, что цена газа для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.
ForUm

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