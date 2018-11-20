Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Черкасскую область посетил Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, где встретился с митрополитом Черкасским и Каневским владыкой Софронием. Глава государства поблагодарил главу Черкасской епархии УПЦ МП за мудрость, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Хотел бы обратиться к владыке Софронию. Я хотел бы поблагодарить вас за очень содержательный, очень откровенный и наставнический разговор искреннего и верующего человека, который очень любит Украину, который очень любит Черкасчину, который строит здесь храмы и который смотрит в будущее украинской церкви - будущее украинской поместной автокефальной православной церкви. Низкий поклон вам и благодарность за ваши труды», - сказал Президент.

Глава государства во время своего выступления перед общественно-политическим активом Черкасской области подчеркнул, что украинцы поддерживают создание единой поместной православной церкви в Украине.

Говоря об автокефалии Украинской церкви Порошенко, подчеркнул, что несмотря на усилия всех – Президента, Верховной Рады, церковных иерархов и поддержки людей, «этого бы точно не удалось сделать, если бы не было воли Божией».

«И не 27 лет ждали украинцы этого великого события. И даже не 332 года. А 1030 с момента Крещения Украины святым равноапостольным князем Владимиром. 1030 Украина ждала автокефальной церкви», - сказал Президент.

«Потому что это один из ключевых элементов государства суверенного, независимого государства Украина», - подчеркнул Порошенко.