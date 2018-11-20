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На столичной Оболони злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения нанес огнестрельное ранение местному жителю, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сотрудники полка полиции особого назначения №1, которые патрулировали в Оболонском районе, услышали три выстрела. Экипаж срочно развернулся, поспешил в направлении, откуда раздались эти звуки, и на дороге заметил мужчину, который бежал во дворы. Правоохранители бросились следом. Беглец остановился, резко развернулся, и спецназовцы поняли, что он держит в руке пистолет. Полицейские представились и в то же время ослепили злоумышленника светом фонарика, а затем задержали его. У него изъяли пистолет (спецсредство), в котором один патрон находился в патроннике, еще один патрон - в магазине.

После этого патруль подъехал к торговому заведению на проспекте Минском, у которого раздались выстрелы, и обнаружил раненого 38-летнего местного жителя.

По его показаниям и показаниям очевидцев, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, шел по улице и приставал к прохожим. У магазина у злоумышленника возник конфликт с потерпевшим, в ходе которого 53-летний мужчина достал оружие и произвел три выстрела. С огнестрельными ранениями местного жителя госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

У злоумышленника, который находился в возбужденном состоянии, вероятно, в результате выстрела была травмирована рука (ампутирована фаланга пальца), и ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции провела осмотр места совершения преступления, изъяла пистолет, другие вещественные доказательства. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о его аресте. Разрешение на ношение спецсредства человек не имел, по его словам - оружие он нашел. Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, а затем начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
ForUm

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