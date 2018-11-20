Президент Петр Порошенко назначил новым председателем Черкасской областной государственной администрации Александра Вельбивца, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

В ходе рабочей поездки в Черкасскую область Президент представил его активу области

Глава государства поздравил нового главу области и вручил ему удостоверение. Он отметил, что Вельбивец не нуждается в представлении в области. «Я не хотел бы никаких «парашютистов», или кого-то, кто сверху спускается (назначается на должность. - Ред.). Александр Иванович человек черкасский», - отметил он.

Президент сообщил, что три года Вельбивец работал на должности председателя Черкасского облсовета. «Он имеет поддержку Президента. Я думаю, что он имеет поддержку общественности. И выбор Президентом человека, который возглавит Черкасскую областную государственную администрацию, правильный, если вы это поддержите. Вы это поддерживаете?» - обратился Глава государства к присутствующим. Представители актива области аплодисментами поддержали решение Президента о назначении нового председателя ОГА.

Президент также поблагодарил предыдущего руководителя области Юрия Ткаченко. «Я хотел бы поблагодарить за все, что сделал Юрий в Черкассах и для Черкасс. Сейчас мы договорились, что у него будет другой, очень ответственный участок работы», - отметил Президент.